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На базе киевского Арсенала дотла выгорела "евробляха"

На базе киевского Арсенала дотла выгорела "евробляха"
08:30 Сегодня Телеграф sportarena.com

Новости спорта: На поле базы киевского Арсенала сожгли автомобиль с еврономерами на фоне конфликта руководства клуба с бизнесменом.

На базе Арсенала-Киева в Счастливом (Киевская область) сожгли машину прямо на тренировочном поле. Автомобиль с иностранными номерами сгорел полностью.

«Просто заехала машина и ее подорвали или подпалили, — рассказал в интервью ПроФутболу генеральный директор столичного клуба Александр Москаленко. — Мы узнали, как, кто и что. Полностью проанализировали камеры, начиная от города и до Борисполя.

Уже есть какие-то определенные моменты, но я не могу их разглашать, потому что идут следственные действия».

Гендир Арсенала-Киев конкретных обвинений не выдвигает, но намекает на причастность к произошедшему бизнесмена Анатолия Юркевича.

«Гостиница, которая раньше принадлежала Юркевичу, сейчас в ипотечном договоре, эта гостиница принадлежит Сбербанку. Сбербанк отдал нам ее аренду. И Юркевич начинает делать какие-то грязные движения».

Сам Юркевич убеждает, что его вины в поджоге авто на поле тренировочной базы нет.

«Я точно не имею к этому никакого отношения. Но, знаю о том, что господин Москаленко — как лично, так и его футбольный клуб — должны деньги многим. У него есть много врагов. Кто из врагов это сделал, сказать не могу».

На данный момент на стадионе в Счастливом выступают молодежные и юношеские команды Шахтера. Перед этим эта арена была домашней для футбольных клубов Княжа и Арсенал-Киев, который в текущем сезоне выступает на стадионе Динамо.

Вчера в первом матче "весенней" части УПЛ Десна встречалась с Арсенал-Киевом.

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Чемпионат Украины, УПЛ, Арсенал Киев.
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