Сабо о Динамо - Заря в 19-м туре УПЛ: Противостояние обещает быть ожесточенным

Новости спорта: Йожеф Сабо опасается Зари в сегодняшнем матче на фоне победы Динамо над Олимпиакосом.

Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо поделился ожиданиями от встречи 19-го тура УПЛ между «Динамо» и «Зарей».

«Будет тяжелый матч. Я даже боюсь за эту встречу. Мы выиграли противостояние с «Олимпиакосом», прошли в 1/8 лиги Европы – как бы у молодых ребят головы не закружились, и они не вышли с настроением: «Сейчас мы здесь без проблем разберемся». Это свойственно молодежи и от этого никуда не деться.

Поэтому тренерский штаб сделает нужные замены. Возможно, после победы над «Олимпиакосом» на «Зарю» тоже придет больше зрителей. Все-таки приезжает один из лучших клубов нашего чемпионата. Противостояние обещает быть ожесточенным».

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