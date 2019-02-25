Скачать
Понедельник, 25.02.2019
Манчестер Сити - обладатель Кубка английской лиги
Манчестер Сити - обладатель Кубка английской лиги
Украинки в обновленном рейтинге WTA на 25 февраля
Украинки в обновленном рейтинге WTA на 25 февраля
Динамо легко разгромило Зарю на Олимпийском
Динамо легко разгромило Зарю на Олимпийском
Шахтер уверенно переиграл Александрию в матче УПЛ
Шахтер уверенно переиграл Александрию в матче УПЛ

Соль о Динамо: Нынешний период – один из важнейших в моей жизни!

Соль о Динамо: Нынешний период – один из важнейших в моей жизни!
13:51 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Воспитанник мадридского Реала Фран Соль рассказал о причинах, побудивших его перейти в киевское Динамо.

Новичок киевского «Динамо» Фран Соль рассказал о переходе в столичную команду, а также о первом впечатлении от коллектива.

– Я знал о «Динамо» еще до перехода, мне был интересен этот клуб. Летом в прямом эфире смотрел Суперкубок Украины против «Шахтера». Был очень рад, что «Динамо» выиграло этот трофей! Я продолжаю изучать свой новый клуб и сейчас, после перехода. Продолжаю читать о его истории, традициях – это нормально для футболиста. А я к тому же люблю читать.

– Рад оказаться в «Динамо»?

– Ещё бы! Я очень рад, что перешел сюда. В детстве у меня была мечта – играть в еврокубках, с «Динамо» Киев она осуществилась. Нынешний период – один из важнейших в моей жизни!

– Ты говорил, что многие болельщики «Динамо» писали тебе до перехода. А поздравляли ли после его свершения?

– Не то слово! Количество сообщений в моих социальных сетях выросло в несколько сотен раз. Все желали удачи, просили забивать за «Динамо» как можно больше мячей.

– Расскажи, как тебя приняли в «Динамо»?

– Приняли отлично. Даже не думал, что будет так легко. Я сразу подружился со многими ребятами. Особенно с теми, кто говорит на английском языке. В остальном мне помогает наш переводчик и Вадим Комардин, с ними все стало намного проще.

– С кем в команде общаешься больше всех?

Соль назвал главную звезду Динамо

– Это Вербич, Цыганков, Шапаренко, ребята-бразильцы. Португальский и испанский языки ведь очень похожи, так что мы прекрасно понимаем друг друга. Знаю, что они тоже недавно в команде. Кстати, я начал учить ваш язык, чтобы свободно общаться со всеми партнерами по команде!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо К, УПЛ, Фран Соль.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пидрушной будет тяжело смотреть гонки по биатлону
02 Рецепт успеха Владимира Кличко: Не люблю бесполезных разговоров
03 Шевченко не станет "повторяться по 10 раз" о будущем Ракицкого в сборной
04 Соль назвал главную звезду Динамо
05 Хет-трик Шведа помог Карпатам разгромить Ворсклу в Полтаве
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь