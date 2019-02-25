Соль о Динамо: Нынешний период – один из важнейших в моей жизни!

Новости спорта: Воспитанник мадридского Реала Фран Соль рассказал о причинах, побудивших его перейти в киевское Динамо.

Новичок киевского «Динамо» Фран Соль рассказал о переходе в столичную команду, а также о первом впечатлении от коллектива.

– Я знал о «Динамо» еще до перехода, мне был интересен этот клуб. Летом в прямом эфире смотрел Суперкубок Украины против «Шахтера». Был очень рад, что «Динамо» выиграло этот трофей! Я продолжаю изучать свой новый клуб и сейчас, после перехода. Продолжаю читать о его истории, традициях – это нормально для футболиста. А я к тому же люблю читать.

– Рад оказаться в «Динамо»?

– Ещё бы! Я очень рад, что перешел сюда. В детстве у меня была мечта – играть в еврокубках, с «Динамо» Киев она осуществилась. Нынешний период – один из важнейших в моей жизни!

– Ты говорил, что многие болельщики «Динамо» писали тебе до перехода. А поздравляли ли после его свершения?

– Не то слово! Количество сообщений в моих социальных сетях выросло в несколько сотен раз. Все желали удачи, просили забивать за «Динамо» как можно больше мячей.

– Расскажи, как тебя приняли в «Динамо»?

– Приняли отлично. Даже не думал, что будет так легко. Я сразу подружился со многими ребятами. Особенно с теми, кто говорит на английском языке. В остальном мне помогает наш переводчик и Вадим Комардин, с ними все стало намного проще.

– С кем в команде общаешься больше всех?

– Это Вербич, Цыганков, Шапаренко, ребята-бразильцы. Португальский и испанский языки ведь очень похожи, так что мы прекрасно понимаем друг друга. Знаю, что они тоже недавно в команде. Кстати, я начал учить ваш язык, чтобы свободно общаться со всеми партнерами по команде!