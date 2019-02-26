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Пуховский признан лучшим игроком тура в гандбольной Лиге чемпионов

Пуховский признан лучшим игроком тура в гандбольной Лиге чемпионов
01:55 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Украинский гандболист Борис Пуховский в третий раз в сезоне попал в сборную тура мужской Лиги чемпионов Европейской гандбольной федерации.

Лидер запорожского гандбольного клуба "Мотор" Борис Пуховский в третий раз в сезоне попал в сборную тура мужской Лиги чемпионов Европейской гандбольной федерации (ЕГФ).

По итогам 13 тура гандбольной Лиги чемпионов лидер "Мотора" Борис Пуховский был признан лучшим левым полусредним в поединке с датским "Скьерном" и получил место в символической сборной. Об этом сообщает пресс-служба ГК "Мотор".

В топ-7 лучших игроков тура украинский гандболист попал уже в третий раз в нынешнем сезоне. Также отмечается, что Пуховский ворвался в тройку лучших снайперов Лиги чемпионов в нынешнем сезоне. У него уже 75 голов.

Мотор досрочно вышел из группы Лиги чемпионов

Запорожский "Мотор" добыл пятую победу в групповом турнире мужской Лиги чемпионов Европейской гандбольной федерации (ЕГФ). 24 февраля в матче 13-го тура группы В "Мотор" на собственной площадке нанес поражение датскому "Скьерну" со счетом 33:23 (13:9).

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Гандбол, ГК Мотор, Новости гандбола, Лига чемпионов по гандболу, Борис Пуховский.
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