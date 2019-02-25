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Новичок Шахтера Соломон вызван в национальную сборную Израиля

Новичок Шахтера Соломон вызван в национальную сборную Израиля
15:17 Сегодня Телеграф Сегодня

Новости спорта: 19-летний полузащитник провел за национальную команду только две встречи.

Полузащитник донецкого "Шахтера" Манор Соломон получил вызов в сборную Израиля на отборочные матчи к чемпионату Европы 2020 года. Подопечные Андреаса Херцога проведут две игры на своем поле в Хайфе: 21 марта – со Словенией и 24 марта – с Австрией. В расположении сборной Израиля Соломона ждут 17 марта, сразу по окончании первого этапа Премьер-лиги. От Манора до Матадора: кто пополнил украинские клубы во время зимней паузы - материал о зимних новичках в чемпионате Украины.

Отметим, что в отборочной группе G также выступят Польша, Македония и Латвия.

19-летний Манор Соломон пока провел только два матча в составе национальной команды – 7 сентября он дебютировал в матче Лиги наций против Албании (0:1), а затем поучаствовал в разгроме Гватемалы (7:0) в товарищеской встрече.

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В составе "Шахтера" Соломон провел два встречи в 1/16 финала Лиги Европы против "Айнтрахта", но не помог "горнякам" выйти в следующий раунд. В первом матче в Харькове команды разошлись миром 2:2, а во Франкфурте дончане уступили 1:4.

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ФК Шахтер, УПЛ, Сборная Израиля, Манор Соломон.
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