Суарес рискует пропустит ответный матч против Реала в Кубке Испании

Новости спорта: Форвард Барселоны испытывает проблемы с коленом.

Нападающий Барселоны Луис Суарес может не сыграть в ответном матче с Реалом в полуфинале Кубка Испании.

Форвард каталонцев испытывает проблемы с коленом в последние недели и может оказаться в лазарете. Уругваец принял участие во встрече с Севильей (4:2) в минувший уикенд, но после игры ходил с забинтованным коленом.

В текущем сезоне 32-летний игрок провел 34 поединка в футболке "сине-гранатовых", забив 17 голов и совершив 8 ассистов.

Матч Реал Мадрид – Барселона состоится на Сантьяго Бернабеу в среду, 27 февраля. Первая встреча команд завершилась со счетом 1:1.

Ранее сообщалось, что Луис Суарес не забивал в выездных матчах Лиги чемпионов на протяжении 24 часов.