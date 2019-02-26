Лидер Боруссии Санчо установил очередной рекорд в Бундеслиге

Новости спорта: Полузащитник Боруссии Д Джейдон Санчо вошел в книгу рекордов Бундеслиги.

Отличившись забитым мячом в поединке 23-го тура Бундеслиги против Байера, полузащитник Боруссии Д стал самым молодым футболистом в истории высшего дивизиона Германии, которому удалось поразить ворота соперников девять раз — отметил официальный сайт "шмелей".

На момент, когда Санчо забил "фармацевтам" на 38-й минуте, ему исполнилось 18 лет и 336 дней. Предыдущий рекорд по этому показателю принадлежал Лукасу Подольски.

Юный англичанин, перешедший в Боруссию после окончания академии Манчестер Сити, провел за первую команду клуба из Дортмунда 34 матча в первенстве Германии, и семь из своих девяти голов оформил на домашней арене.