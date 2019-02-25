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"Будет зрелищный футбол": Севидов оценил шансы Александрии в матче с Шахтером

"Будет зрелищный футбол": Севидов оценил шансы Александрии в матче с Шахтером
16:37 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Известный тренер прокомментировал сегодняшний матч чемпионата Украины.

Бывший тренер "Мариуполя" и "Карпат" Александр Севидов поделился своими ожиданиями от матча чемпионата Украины "Шахтер" – "Александрия", который пройдет в Харькове.

- Лидер чемпионата "Шахтер" встречается с претендентом на серебро "Александрией". В этом контексте стоит ли ждать в Харькове зрелищного футбола?

- Я не думаю, что будет зрелищный футбол в Харькове по простой причине. Все-таки "Шахтер" – это "Шахтер", и на мой взгляд он остается на данный момент сильнейшей командой Украины и "Александрии" в такой ситуации каждое очко будет на вес золота. Я думаю, что вся борьба за призовые места еще впереди. Еще будут разбиты команды на шестерки, поэтому достаточно много очных встреч будет. "Александрия" никогда не была открытой, атакующей командой. Я думаю, что Владимир Шаран выберет именно ту тактику, которая приносит им успех. Они будут ждать свой шанс, а насколько они готовы воспользоваться этим шансом – покажет только игра.

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- Сможет ли "Александрия" воспользоваться усталостью "Шахтера" после еврокубков?

- На мой взгляд, достаточно много сейчас травм у "Шахтера", но это все-таки не должно сказаться на игре и на мощи "Шахтера", потому что клуб позиционирует себя как один из грандов европейского футбола. Поэтому лавка запасных должна быть достаточно длинная.

- Учитывая усиление "Александрии" в зимний перерыв, хорошие ли у них шансы отобрать второе место у "Динамо"?

- Вся борьба будет еще впереди, потому что достаточно много будет очных встреч и с "Шахтером", и с "Динамо". Для "Александрии" это будет очень жесткое испытание. Но коль команда готова участвовать в Лиге чемпионов, по крайней мере в отборе Лиги чемпионов, то команда должна быть готова к таким жестким испытаниям.

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ФК Шахтер, ФК Металлист, Футбол, ФК Александрия, УПЛ, Александр Севидов, Новости футбола.
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