Бензема рассказал, чем ему помог уход Роналду

Новости спорта: Француз рассказал, что изменилось в его игре за последние месяцы.

Нападающий Реала Карим Бензема рассказал, что получил больше свободы на поле после ухода из клуба звездного форварда Криштиану Роналду.

"Сейчас я могу назвать себя лидером атак Реала, тогда как ранее я должен был играть на Криштиану. Всегда искал его на поле с целью помочь забить еще больше мячей.

Это означало, что я играл дальше от ворот, на заднем плане. Но теперь мне нужно показать, что я хочу забивать", - приводит слова Карима Marca.

Напомним, в текущем сезоне француз провел за мадридцев 25 матчей, забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Бензема мог оказаться в Барселоне, если бы не перешел в Реал.