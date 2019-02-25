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Бензема рассказал, чем ему помог уход Роналду

Бензема рассказал, чем ему помог уход Роналду
18:24 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Француз рассказал, что изменилось в его игре за последние месяцы.

Нападающий Реала Карим Бензема рассказал, что получил больше свободы на поле после ухода из клуба звездного форварда Криштиану Роналду.

"Сейчас я могу назвать себя лидером атак Реала, тогда как ранее я должен был играть на Криштиану. Всегда искал его на поле с целью помочь забить еще больше мячей.

Это означало, что я играл дальше от ворот, на заднем плане. Но теперь мне нужно показать, что я хочу забивать", - приводит слова Карима Marca.

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Напомним, в текущем сезоне француз провел за мадридцев 25 матчей, забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Бензема мог оказаться в Барселоне, если бы не перешел в Реал.

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ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Карим Бензема.
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