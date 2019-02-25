Скачать
Понедельник, 25.02.2019
Манчестер Сити - обладатель Кубка английской лиги
Манчестер Сити - обладатель Кубка английской лиги
Украинки в обновленном рейтинге WTA на 25 февраля
Украинки в обновленном рейтинге WTA на 25 февраля
Динамо легко разгромило Зарю на Олимпийском
Динамо легко разгромило Зарю на Олимпийском
Шахтер уверенно переиграл Александрию в матче УПЛ
Шахтер уверенно переиграл Александрию в матче УПЛ

Зенит опубликовал ролик о дебюте Ракицкого

Зенит опубликовал ролик о дебюте Ракицкого
18:36 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Защитник провел первые официальные матчи за новый клуб в еврокубках.

Центрбек питерского «Зенита» Ярослав Ракицкий стал героем ролика пресс-службы клуба, в который вошли лучшие действия украинца в двух матчах с «Фенербахче» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

По итогам двух встречи «Зенит» уступил туркам на выезде (0:1), затем одержал домашнюю победу дома (3:1).

 Видео лучших действий Ярослава в матче против Фенербахче:

Напомним, Ракицкий перебрался в «Зенит» в зимнее трансферное окно. Решение о его дальшейних выступлениях за сборную Украины Андрей Шевченко огласит в начале марта

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лига Европы, ФК Зенит, Футбол, Новости футбола, Ярослав Ракицкий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Рецепт успеха Владимира Кличко: Не люблю бесполезных разговоров
02 Пидрушной будет тяжело смотреть гонки по биатлону
03 Шевченко не станет "повторяться по 10 раз" о будущем Ракицкого в сборной
04 Соль назвал главную звезду Динамо
05 Хет-трик Шведа помог Карпатам разгромить Ворсклу в Полтаве
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь