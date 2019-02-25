Зенит опубликовал ролик о дебюте Ракицкого

Новости спорта: Защитник провел первые официальные матчи за новый клуб в еврокубках.

Центрбек питерского «Зенита» Ярослав Ракицкий стал героем ролика пресс-службы клуба, в который вошли лучшие действия украинца в двух матчах с «Фенербахче» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

По итогам двух встречи «Зенит» уступил туркам на выезде (0:1), затем одержал домашнюю победу дома (3:1).

Видео лучших действий Ярослава в матче против Фенербахче:

«Зенит-ТВ» показывает дебют Ярослава Ракицкого в составе сине-бело-голубых — лучшие отборы и передачи защитника в матчах против «Фенербахче» pic.twitter.com/tTMvYHdTlf — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 25 февраля 2019 г.

Напомним, Ракицкий перебрался в «Зенит» в зимнее трансферное окно. Решение о его дальшейних выступлениях за сборную Украины Андрей Шевченко огласит в начале марта