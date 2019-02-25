Сульшер сделал подарок звезде Игры престолов

Звезда популярного американского сериала Игра престолов Кит Харингтон посетил матч чемпионата Англии между Манчестер Юнайтед и Ливерпулем (0:0). Об этом сообщает пресс-служба МЮ.
После игры футболисты и наставник манкунианцев Оле-Гуннар Сульшер встретились с актером на стадионе Олд Траффорд.
Сульшер подарил Харингтону футболку МЮ с надписью на спине Король Севера. "От одного короля к другому", - подписала фото пресс-служба Юнайтед.
From one King in the North to another.— Manchester United (@ManUtd) 25 февраля 2019 г.
Great to welcome #GameOfThrones star and #MUFC fan Kit Harington to Old Trafford on Sunday. pic.twitter.com/0qZzhXgEm4
С Харингтоном также выразили желание сфотографироваться игроки манкунианцев: Андрес Перейра, Поль Погба и Крис Смоллинг.
Напомним, Игра престолов - это американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов Джорджа Р. Р. Мартина.
Ранее сообщалось, что Сульшер установил рекорд английской Премьер-лиги в матче с Ливерпулем.