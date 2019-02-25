Сульшер сделал подарок звезде Игры престолов

Новости спорта: Наставник манкунианцев вручил Киту Харингтону специальную футболку.

Звезда популярного американского сериала Игра престолов Кит Харингтон посетил матч чемпионата Англии между Манчестер Юнайтед и Ливерпулем (0:0). Об этом сообщает пресс-служба МЮ.

После игры футболисты и наставник манкунианцев Оле-Гуннар Сульшер встретились с актером на стадионе Олд Траффорд.

Сульшер подарил Харингтону футболку МЮ с надписью на спине Король Севера. "От одного короля к другому", - подписала фото пресс-служба Юнайтед.

From one King in the North to another.



Great to welcome #GameOfThrones star and #MUFC fan Kit Harington to Old Trafford on Sunday. pic.twitter.com/0qZzhXgEm4 — Manchester United (@ManUtd) 25 февраля 2019 г.

С Харингтоном также выразили желание сфотографироваться игроки манкунианцев: Андрес Перейра, Поль Погба и Крис Смоллинг.

Напомним, Игра престолов - это американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов Джорджа Р. Р. Мартина.

Ранее сообщалось, что Сульшер установил рекорд английской Премьер-лиги в матче с Ливерпулем.