Сульшер сделал подарок звезде Игры престолов

Звезда популярного американского сериала Игра престолов Кит Харингтон посетил матч чемпионата Англии между Манчестер Юнайтед и Ливерпулем (0:0). Об этом сообщает пресс-служба МЮ.

После игры футболисты и наставник манкунианцев Оле-Гуннар Сульшер встретились с актером на стадионе Олд Траффорд.

Сульшер подарил Харингтону футболку МЮ с надписью на спине Король Севера. "От одного короля к другому", - подписала фото пресс-служба Юнайтед.

