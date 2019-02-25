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Сульшер сделал подарок звезде Игры престолов

Сульшер сделал подарок звезде Игры престолов
19:25 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Наставник манкунианцев вручил Киту Харингтону специальную футболку.

Звезда популярного американского сериала Игра престолов Кит Харингтон посетил матч чемпионата Англии между Манчестер Юнайтед и Ливерпулем (0:0). Об этом сообщает пресс-служба МЮ.

После игры футболисты и наставник манкунианцев Оле-Гуннар Сульшер встретились с актером на стадионе Олд Траффорд.

Сульшер подарил Харингтону футболку МЮ с надписью на спине Король Севера. "От одного короля к другому", - подписала фото пресс-служба Юнайтед.

С Харингтоном также выразили желание сфотографироваться игроки манкунианцев: Андрес Перейра, Поль Погба и Крис Смоллинг.

Напомним, Игра престолов - это американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов Джорджа Р. Р. Мартина.

Ранее сообщалось, что Сульшер установил рекорд английской Премьер-лиги в матче с Ливерпулем.

 

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ФК Манчестер Юнайтед, Игра престолов, Оле Гуннар Сульшер.
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