Шахтер уверенно переиграл Александрию в матче УПЛ

Новости спорта: Горняки не испытали проблем в матче с третьей командой УПЛ.

Шахтер на своем поле спокойно победил Александрию (2:0) в поединке 19-го тура УПЛ.

Горняки открыли счет уже на 14-й минуте матча. Марлос обыгрался с Тайсоном и легко переиграл вратаря гостей. Еще до перерыва Шахтер удвоил преимущество. Жуниор Мораес на дальней стойке замкнул навес Марлоса.

Во втором тайме Марлос мог оформить дубль, но не сумел реализовать пенальти, прекрасно в этом эпизоде действовал Юрий Панькив.

После этой победы Шахтер набирает 48 очков, продолжая опережать Динамо на 7 пунктов.

Александрия остается на 3-й позиции, но отрыв от киевлян составляет уже 5 очков.