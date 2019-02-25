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"Нужно забыть эту игру": Вернидуб - о разгромном поражении от Динамо

"Нужно забыть эту игру": Вернидуб - о разгромном поражении от Динамо
21:24 Пн, 25 Февраль 2019 Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Главный тренер Зари Юрий Вернидуб прокомментировал матч против Динамо.

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб прокомментировал матч против Динамо. По его словам, ничто не предвещало такого результата.

«Проиграли по игре, заслуженная победа Динамо. Все, что случилось, как главный тренер беру на себя. Будковский? Я рассчитываю на каждого из тех футболистов, кто есть у меня в команде. Комментировать действия отдельных футболистов не буду, сегодня проиграла вся команда. И во главе всего – я.

Ничего не предвещало такого результата. Пропустили первый гол после хорошей контратаки Динамо, хотя у нас был момент. Пошла контратака, пропустили гол – недоработали в обороне. Второй мяч – не может один футболист обыгрывать четверых. Вся команда в этом виновата. Все пропущенные мячи – ошибки со стороны всей команды.

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Но смысл мне сейчас говорить, что сыграл плохо тот или другой, если 3-го числа у нас игра с Ворсклой. Прежде всего я готовил команду на сборах. В жизни все бывает. Обычно сильные люди встают с колен. Нужно забыть эту игру как страшный сон и работать дальше», — заявил Вернидуб после матча.

Также наставник рассказал об усилении команды, подтвердив, что доволен комплектацией команды.

«Мы усилили все позиции, у нас достаточно футболистов. Просто нужно их встряхнуть и играть дальше. Команда укомплектована, команда хорошая. Я хотел тех футболистов, которые пришли, включая тех, кто вернулся», — добавил тренер.

В матче 19-го тура чемпионата Украины Заря разгромно проиграла Динамо (0:5). После этой игры луганчане занимают 4-е место, в их активе 28 очков.

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ФК Динамо (Киев), ФК Заря, Юрий Вернидуб, Футбол, УПЛ, Новости футбола.
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