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Беседин рассказал, когда сможет вновь выйти на футбольное поле

Беседин рассказал, когда сможет вновь выйти на футбольное поле
23:55 Пн, 25 Февраль 2019 Телеграф football.ua

Новости спорта: Форвард продолжает восстанавливаться после травмы.

Нападающий Динамо Артем Беседин рассказал о том, как проходит его восстановление после операции. Футболист заявил, что сможет выйти на поле только через 2 месяца.

«Уже хорошо. Тренируюсь в зале, без костылей и сапога. Скучил за командой, болельщиками, полем.

Еще приблизительно два месяца [нужно для восстановления]. 23 февраля был ровно месяц после операции и еще два месяца, если все будет хорошо, то выйду на поле.

На ахилл нагрузки увеличиваем, упражнения тяжелые уже делаю. Не сильно болит, но все лучше и лучше. Доктор сказал, что нагрузки увеличивать не надо, в таком темпе продолжать, и все будет хорошо», — заявил Беседин в интервью FootballHub.

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Также форвард рассказал о конкуренции с испанским новичком Динамо Франом Солем за место в стартовом составе команды.

«Слава богу [Фран Соль начал забивать], а то после Испании подзамерли. Начал забивать, и это самое главное. Очень хороший парень и футболист, нападающий должен забивать, и я за него рад. Разные ситуации были, другого уровня нападающие, Мораес, Мбокани. Конкуренция будет всегда, это нормально, тем более в таком клубе как Динамо. Самое главное, чтобы она была здоровая и ее правильно воспринимать, тогда конкуренция пойдет на пользу», — добавил Беседин.

В конце января Беседин был прооперирован на предмет повреждения ахилла.

В нынешнем сезоне на счету 22-летнего форварда 14 матчей во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться 2 голами и 2 результативными передачами.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола, Артем Беседин, Фран Соль.
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