УЕФА обвинил Симеоне в неподобающем поведении

Новости спорта: Наставник Атлетико может быть наказан за свое поведения во время матча против Ювентуса.

УЕФА открыл дисциплинарное дело против главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне из-за его поведения в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом" (2:0).

После второго гола своей команды Эль Чоло продемонстрировал непристойный жест, схватив себя за пах.

После игры аргентинский наставник извинился за свое поведение, заверив, что не хотел этим оскорбить фанатом "Ювентуса". Симеоне грозит дисквалификация, из-за которой он может пропустить ответный поединок против "старой синьоры", который состоится 12 марта.

Кроме того, против "Атлетико" открыто дело из-за нарушения правил безопасности и бросания болельщиками посторонних предметов на поле.