Моуриньо рассказал, каким должен быть его новый клуб

Новости спорта: Португальский специалист рассказал о двух показателях при выборе команды.

Бывший главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо рассказал о том, каким должен быть его новый клуб.

"Если бы ко мне проявлял интерес клуб без амбиций, я бы туда не пошел. Я бы отказался, потому что я хочу видеть футбол высокого уровня. Это мой второй пункт требований. Мой первый пункт – отзывчивость на всех уровнях. Я хочу работать с людьми, которых буду любить, с которыми я буду хотеть работать.

Существуют ли вообще такие клубы? Да,все это было у меня в Интере. Я не хочу внутренних конфликтов. Я хочу, чтобы в клубе были спокойствие и отзывчивость", - приводит слова Моуринью Telegraph.

Напомним, в декабре 2018-го года Моуринью был уволен из Манчестер Юнайтед. За досрочную отставку он получил 22 миллиона евро.

Ранее сообщалось, Моуринью хотел бы поработать в чемпионате Франции.