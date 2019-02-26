Бойко - в топ-5 лучших вратарей Европы по числу сухих матчей

Вратарь киевского Динамо Денис Бойко вошел в пятерку рейтинга вратарей по количеству "сухих" матчей в этом сезоне.
Об этом сообщает портал Transfermarkt, который проанализировал выступления голкиперов в топ-10 европейских лигах.
Компанию Бойко в рейтинге составили вратарь Ливерпуля Алиссон, "страж ворот" Порту Икер Касильяс и голкипер Ян Облак из Атлетико. Учитывались только матчи национального первенства.
Отметим, что вратарь Динамо сыграл как минимум на четыре матча меньше, чем остальные голкиперы из списка.
1. Алиссон (Ливерпуль) – 15 сухих матчей (из 27 игр)
2. Мерт Гюнок (Истанбулспор) – 14 (23)
3. Икер Касильяс (Порту) – 14 (23)
4. Ян Облак (Атлетико) – 13 (25)
5. Денис Бойко (Динамо) – 12 (19).
Ранее сообщалось, что Бойко стал лучшим вратарем недели в Лиге Европы.
Напомним, что Динамо получило соперника по 1/8 финала ЛЕ.