Бойко - в топ-5 лучших вратарей Европы по числу сухих матчей

Новости спорта: Компанию украинцу составили Алиссон, Икер Касильяс и Ян Облак.

Вратарь киевского Динамо Денис Бойко вошел в пятерку рейтинга вратарей по количеству "сухих" матчей в этом сезоне.

Об этом сообщает портал Transfermarkt, который проанализировал выступления голкиперов в топ-10 европейских лигах.

Компанию Бойко в рейтинге составили вратарь Ливерпуля Алиссон, "страж ворот" Порту Икер Касильяс и голкипер Ян Облак из Атлетико. Учитывались только матчи национального первенства.

Отметим, что вратарь Динамо сыграл как минимум на четыре матча меньше, чем остальные голкиперы из списка.

1. Алиссон (Ливерпуль) – 15 сухих матчей (из 27 игр)

2. Мерт Гюнок (Истанбулспор) – 14 (23)

3. Икер Касильяс (Порту) – 14 (23)

4. Ян Облак (Атлетико) – 13 (25)

5. Денис Бойко (Динамо) – 12 (19).

Ранее сообщалось, что Бойко стал лучшим вратарем недели в Лиге Европы.

Напомним, что Динамо получило соперника по 1/8 финала ЛЕ.