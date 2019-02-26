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Шахтер - Александрия: видео голов и обзор матча УПЛ

Шахтер - Александрия: видео голов и обзор матча УПЛ
10:10 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Подопечные Паулу Фонсеки справились с александрийцами (2:0).

Шахтер на своем поле спокойно победил Александрию (2:0) в поединке 19-го тура УПЛ.

Горняки открыли счет уже на 14-й минуте матча. Марлос обыгрался с Тайсоном и легко переиграл вратаря гостей. Еще до перерыва Шахтер удвоил преимущество. Жуниор Мораес на дальней стойке замкнул навес Марлоса.

Во втором тайме Марлос мог оформить дубль, но не сумел реализовать пенальти, прекрасно в этом эпизоде действовал Юрий Панькив.

Шахтер уверенно переиграл Александрию в матче УПЛ

Шахтер — Александрия 2:0

Голы: Марлос, 14, Мораес, 35.

Шахтер: Пятов — Болбат (Матвиенко, 90+2), Кривцов, Хочолава, Исмаили — Степаненко, Патрик (Майкон, 69) — Марлос, Коваленко (Соломон, 80), Тайсон — Мораес.

Александрия: Панькив — Пашаев, Шендрик, Гречишкин (Пономарь, 77), Стецьков (Микицей, 46) — Банада, Запорожан, Дедечко — Ковалец, Полярус (Ситало, 46), Лучкевич.

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ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Паулу Фонсека.
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