Шахтер - Александрия: видео голов и обзор матча УПЛ

Новости спорта: Подопечные Паулу Фонсеки справились с александрийцами (2:0).

Шахтер на своем поле спокойно победил Александрию (2:0) в поединке 19-го тура УПЛ.

Горняки открыли счет уже на 14-й минуте матча. Марлос обыгрался с Тайсоном и легко переиграл вратаря гостей. Еще до перерыва Шахтер удвоил преимущество. Жуниор Мораес на дальней стойке замкнул навес Марлоса.

Во втором тайме Марлос мог оформить дубль, но не сумел реализовать пенальти, прекрасно в этом эпизоде действовал Юрий Панькив.

Шахтер — Александрия 2:0

Голы: Марлос, 14, Мораес, 35.

Шахтер: Пятов — Болбат (Матвиенко, 90+2), Кривцов, Хочолава, Исмаили — Степаненко, Патрик (Майкон, 69) — Марлос, Коваленко (Соломон, 80), Тайсон — Мораес.

Александрия: Панькив — Пашаев, Шендрик, Гречишкин (Пономарь, 77), Стецьков (Микицей, 46) — Банада, Запорожан, Дедечко — Ковалец, Полярус (Ситало, 46), Лучкевич.