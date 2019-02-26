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Вербич - о победе над Зарей и предстоящих матчах с Челси

Вербич - о победе над Зарей и предстоящих матчах с Челси
11:34 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Словенец отметился дублем в первом матче года в УПЛ.

Вингер Динамо Беньямин Вербич прокомментировал исход первого матча киевлян в УПЛ после зимнего перерыва, завершившегося разгромной победой над Зарей (5:0).

Словенец, вчера забивший команде Юрия Вернидуба два гола, считает, что хозяева НСК Олимпийский действовали быстрее луганчан.

«Считаю, вся команда сыграла сегодня хорошо, мы заслуживали победить. Заря — очень хорошая команда, обыграть ее 5:0 — дорогого стоит. В начале встречи действовали менее активно, позволив сопернику владеть мячом, но потом мы забили после отличной контратаки», — цитирует Вербича официальный сайт Динамо.

«После таких побед [как с Олимпиаксом] легче восстанавливаться и готовиться к следующим матчам. Сегодня в начале чувствовалась тяжесть в ногах, но потом все пошло хорошо. Мы сегодня проделали хорошую работу, учитывая, что у нас было не так много времени на восстановление».

«Мы играли в свой футбол. Знали, как действует Заря, смотрели видео и хорошо проанализировали соперника. Понимали, что может исходить угроза от их высоких нападающих и пытались не позволять им получать мяч. Думаю, сегодня мы были быстрее Зари».

После 19 сыгранных матчей у Динамо 41 пункт — на 7 меньше, чем у лидирующего Шахтера. В следующем туре команда сыграет против Десны 2 марта, а 7 марта сразится с Челси в Лондоне.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола, Беньямин Вербич.
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