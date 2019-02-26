Бешикташ - Фенербахче: обзор невероятного матча 25.02.2019 (Видео)

Новости спорта: Смотреть видео обзор матча Бешикташ - Фенербахче.

В Турции завершилось Стамбульское дерби, в котором Бешикташ на своем поле принимал Фенербахче. Примечательно, что после первого тайма счет был 3:0 в пользу "орлов", но уже за 22 минуты второй половины встречи "канарейкам" удалось восстановить паритет. В итоге, центральный поединок турецкой Суперлиги завершился со счетом 3:3.

Бешикташ - Фенербахче 3:3

Голы: Генюл,10, Йылмаз 18 (с пенальти), 45 — Зайц, 55, Чифтпынар, 61, Калдырым, 67.

Бешикташ: Кариус — Генюл, Вида, Изима-Мирин, Адриано — Токоз, Хатчинсон, Ленс (Куарежма, 74), Кагава (Пектемек, 85), Ялчын (Эркин, 64) — Йылмаз.

Фенербахче: Демирел — Калдырым, шкртел, Чифтпынар, Исла (Вальбуэна, 46) — Топал, Зайц (Элмас, 84), Мозес (Айю, 46), Арслан, Дирар — Сольдадо.

Предупреждения: Йылмаз — Зайц, Дирар, Чифтпынар, Калдырым.