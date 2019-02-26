Абу Диаби завершил карьеру футболиста

Новости спорта: Полузащитник Марселя Абу Диаби объявил о завершении карьеры футболиста.

Французский хавбек вынужден повесить бутсы на гвоздь в возрасте 32 лет из-за постоянных проблем со здоровьем.

"Я заканчиваю свою профессиональную карьеру, пришло время. В течение нескольких лет мне было тяжело возвращаться из-за большого количества физических проблем".

"Это трудное решение, но я много думал о нем. После Марселя я дал себе год, чтобы вернуться. Это оказалось сложнее, чем я думал, и я решил остановиться", – приводит слова полузащитника издание The Telegraph.

Последний раз Диаби выходил на поле в составе Марселя в августе 2016 года. Ранее центральный хавбек выступал в составе Осера и Арсенала, отыграв в лондонском клубе 180 матчей.

В активе Диаби имеется 16 поединков и 1 гол в составе сборной Франции.