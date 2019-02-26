Динамо заплатит штраф из-за поведения фанатов в матче Лиги Европы

УЕФА принял решение оштрафовать Динамо из-за поведения болельщиков на матче против Олимпиакоса (1:0), сообщает Football Hub. Сумма штрафа пока неизвестна.
Во время игры с греками болельщики использовали пиротехнику, что запрещено правилами УЕФА. Кроме того, они блокировали проходы и выбегали на поле.
Решение по матчу Динамо – Челси будет принято в ближайшее время, но ожидается, что матч все-таки пройдет со зрителями.
По состоянию на вечер 25 февраля на игру киевлян против Синих было продано свыше 30 тысяч билетов.
Первый матч команды сыграют в Лондоне 7-го марта, а ответный – 14-го.