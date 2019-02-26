Скачать
Вторник, 26.02.2019
Определились все участники ЧМ-2019 по баскетболу
Определились все участники ЧМ-2019 по баскетболу
Украинки в обновленном рейтинге WTA на 25 февраля
Украинки в обновленном рейтинге WTA на 25 февраля
Утверждены даты и время начала матчей 22-го тура УПЛ
Утверждены даты и время начала матчей 22-го тура УПЛ
Бешикташ - Фенербахче: обзор невероятного матча 25.02.2019 (Видео)
Бешикташ - Фенербахче: обзор невероятного матча

Динамо заплатит штраф из-за поведения фанатов в матче Лиги Европы

Динамо заплатит штраф из-за поведения фанатов в матче Лиги Европы
16:35 Сегодня Телеграф sportarena.com

Новости спорта: Болельщики киевлян ненадлежащим образом вели себя во время ответного матча Лиги Европы против Олимпиакоса.

УЕФА принял решение оштрафовать Динамо из-за поведения болельщиков на матче против Олимпиакоса (1:0), сообщает Football Hub. Сумма штрафа пока неизвестна.

Во время игры с греками болельщики использовали пиротехнику, что запрещено правилами УЕФА. Кроме того, они блокировали проходы и выбегали на поле.

Известный биатлонист пригласил болельщиков на матч Десна - Динамо (Видео)

Решение по матчу Динамо – Челси будет принято в ближайшее время, но ожидается, что матч все-таки пройдет со зрителями.

По состоянию на вечер 25 февраля на игру киевлян против Синих было продано свыше 30 тысяч билетов.

Первый матч команды сыграют в Лондоне 7-го марта, а ответный – 14-го.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Лига Европы, ФК Челси, ФК Олимпиакос, Футбол, Новости футбола, ЛЕ, Динамо - Челси, Динамо - Олимпиакос.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Холифилд назвал лучшего супертяжа современности
02 Динамо - Заря: видео голов и обзор матча УПЛ
03 Российскую биатлонистку могут дисквалифицировать на два года
04 Динамо легко разгромило Зарю на Олимпийском
05 Джошуа: Изобью Миллера до полусмерти
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь