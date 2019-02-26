Гвардиола: Зинченко показал, что значит быть хорошим парнем

Новости спорта: Хосеп Гвардиола прокомментировал игру Александра Зинченко.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от работы с украинским полузащитником Александром Зинченко.

"Зинченко показал мне важность и ценность того, что значит быть хорошим парнем. В начале сезона он был близок к переходу в другую команду, но я никогда не видел, чтобы он был чем-то недоволен. Думаю, его ждёт продолжительная карьера. Надеюсь, здесь!" — приводит слова Гвардиолы пресс-служба "Манчестер Сити".

Зинченко выступает в составе "Манчестер Сити" с 2016 года. В нынешнем сезоне 22-летний украинский футболист принял участие в 4 матчах за "горожан" в английской Премьер-лиге и отдал 3 результативные передачи. Также Зинченко выступает за национальную команду Украины с 2015 года.