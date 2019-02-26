Пятов написал письмо пленным украинским морякам

Новости спорта: Вместе с письмом "Шахтер" передает морякам футболки с их фамилиями.

Вратарь донецкого "Шахтера" Андрей Пятов решил поддержать украинских моряков, которые находятся в СИЗО в Москве. Игрок сборной Украины написал им письмо. Об этом сообщает ua.tribuna.com.

"Хотел бы всем нашим морякам, которые находятся в плену, передать слова поддержки. Уверен, у ребят сильный характер, они преодолеют все испытания с высоко поднятой головой. Сил вам, ребята, здоровья, веры в себя, держитесь. Вас не сломать!" - написал Пятов.

Напомним, 25 ноября российские силовики захватили два катера и буксир ВМС Вооруженных сил Украины в Керченском проливе, в результате чего 24 военнослужащих попали в плен. Впоследствии их вывезли в Москву, большинство из них держат в СИЗО "Лефортово". 15 и 16 января один из московских судов принял решение продлить арест украинских моряков до конца апреля.