Стала известна зарплата Тете в Шахтере

Новости спорта: Юный бразилец Тете будет одним из наиболее высокооплачиваемых футболистов донецкой команды.

"Шахтер" завершает переход 19-летнего правого вингера "Гремио" Тете. Сделка должна быть закрыта в ближайшие дни, а бразильский клуб, как сообщалось ранее, получит за нее 10 миллионов евро плюс сохранит 15% экономических прав на игрока.

В то же время, как сообщает источник, оклад Тете в "Шахтере" будет весьма высоким, как для игрока его возраста. Отмечается, что молодой бразилец будет получать 120 тысяч евро ежемесячно, а также бонусы за достижение как индивидуальных, так и командных целей.

Также "Шахтер" будет оплачивать билеты на самолет в Бразилию для Тете и возмещать ему расходы на аренду жилья и автомобиля.

Напомним, Тете считается самым ярким воспитанником академии "Гремио" за последние годы, однако дебютировать за основную команду так и не успел, хотя ранее привлекался к тренировкам в национальной сборной Бразилии.