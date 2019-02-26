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Василий Кравец - 10-й украинец, сыгравший в высшем дивизионе чемпионата Испании

Василий Кравец - 10-й украинец, сыгравший в высшем дивизионе чемпионата Испании
20:22 Вт, 26 Февраль 2019 Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Защитник Леганеса Василий Кравец лишь десятый украинец, который сыграл в элитном дивизионе чемпионата Испании.

На прошедших выходных состоялся поединок чемпионата Испании между Леганесом и Валенсией.

В стартовом составе на матч вышел украинский защитник Василий Кравец. Это был дебютный матч футболиста в рамках Примеры. Он стал 10-м украинцем, который сыграл в Ла Лиге.

Все украинцы в высшем дивизионе Испании:

Стала известна зарплата Тете в Шахтере

- Сергей Погодин (1995, Мерида, 3 матча, 1 гол);

- Дмитрий Чигринский (2009/2010, Барселона, 12 матчей);

- Александр Яковенко (2014, Малага, 9 матчей, 1 гол);

- Евгений Коноплянка (2015/2016, Севилья, 32 матча, 4 мягкие мячи);

- Артем Кравец (2016/2017, Гранада, 26 матчей, 5 мячей);

- Роман Зозуля (2016/2017, Бетис, 6 матчей);

- Денис Бойко (2016/2017, Малага, 3 матча, 7 пропущенных мячей);

- Максим Коваль (2018, Депортиво, 2 матча, 3 пропущенных мяча);

- Андрей Лунин (2018/19, Леганес, 2 матча, 0 пропущенных)

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Футбол, Новости футбола, ФК Леганес, Василий Кравец.
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