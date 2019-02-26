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Динамо готовит громкий трансфер
20:32 Вт, 26 Февраль 2019 Телеграф sport.ua

Новости спорта: Киевское "Динамо" проявляет интерес к полузащитнику "Ромы" Анте Чоричу.

Сообщается, что столичный клуб готов подписать 21-летнего хорвата до конца зимнего трансферного окна, но сам игрок не уверен, что украинский чемпионат будет хорошим вариантом для продолжения карьеры.

Источник сообщает, что идея подписания Чорича родилась во время переговоров по Виктору Цыганкову, которым интересовался римский клуб.

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Отметим, что Чорич в текущем сезоне отыграл всего 2 матча в составе "Ромы" (45 минут в сумме). Летом 2018 года он перешел в состав "волков" за 6 млн евро из загребского "Динамо", подписав пятилетний контракт.

Сейчас Transfermarkt оценивает его в 7 млн евро. Трансферное окно в Украине закрывается 1 марта.

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ФК Рома, ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Анте Чорич.
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