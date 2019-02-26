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Барселона подыскала себе нового вратаря

Барселона подыскала себе нового вратаря
23:30 Вт, 26 Февраль 2019 Телеграф sport.ua

Новости спорта: Вратарь Андре Онана заинтересовал каталонский суперклуб

"Барселона" может купить вратаря "Аякса" Андре Онана. Как сообщает Mundo Deportivo, каталонский клуб рассматривает этого вратаря на замену Ясперу Силлессену, который может покинуть клуб.

Ожидается, что трансфер Онана может обойтись "Барселоне" в 20 млн евро.

Барселона готовит трансферную бомбу

Отметим, что 22-летний Онана - воспитанник "Барселоны". Он играет за "Аякс" с 2015 года. В этом сезоне он провел за клуб 37 матчей. Напомним, что "Барселона" уже купила полузащитника "Аякса" Френки де Йонга. Также клуб интересуется Маттейсом де Лигтом.

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ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Андре Онана.
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