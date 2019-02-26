Брендан Роджерс возглавил Лестер Сити

Новости спорта: Брендан Роджерс стал главным тренером Лестер Сити. Об этом сообщает официальный сайт "лис".

46-летний специалист подписал соглашение с клубом до июня 2022 года.

Роджерс будет присутствовать на стадионе Кинг Пауэр во время поединка Лестер — Брайтон, который проходит сегодня, 26 февраля.

К своим обязанностям экс-наставник Селтика и Ливерпуля приступит после сегодняшнего поединка и будет готовить "лис" к воскресному матчу против Уотфорда.

Вместе с Роджерсом в тренерский штаб команды войдут: помощники менеджера Крис Дэвис, Коло Туре и Глен Дрисколл.

На должности главного тренера Лестер Сити Роджерс сменил Клода Пюэля, которого уволили после домашнего разгрома Лестера от Кристал Пэлас.