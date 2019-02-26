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Брендан Роджерс возглавил Лестер Сити

Брендан Роджерс возглавил Лестер Сити
22:02 Вт, 26 Февраль 2019 Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Брендан Роджерс стал главным тренером Лестер Сити. Об этом сообщает официальный сайт "лис".

46-летний специалист подписал соглашение с клубом до июня 2022 года.

Роджерс будет присутствовать на стадионе Кинг Пауэр во время поединка Лестер — Брайтон, который проходит сегодня, 26 февраля.

К своим обязанностям экс-наставник Селтика и Ливерпуля приступит после сегодняшнего поединка и будет готовить "лис" к воскресному матчу против Уотфорда.

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Вместе с Роджерсом в тренерский штаб команды войдут: помощники менеджера Крис Дэвис, Коло Туре и Глен Дрисколл.

На должности главного тренера Лестер Сити Роджерс сменил Клода Пюэля, которого уволили после домашнего разгрома Лестера от Кристал Пэлас.

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Футбол, Брендан Роджерс, АПЛ, Новости футбола, ФК Лестер Сити.
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