Сигурдссон стал самым результативным исландцем в истории АПЛ

Новости спорта: Полузащитник Эвертона вошел в историю АПЛ.

Исландский полузащитник Эвертона Гилфи Сигурдссон отметился дублем в матче 28-го тура чемпионата Англии против Кардиффа.

Таким образом, он стал самым результативным исландцем в истории английской Премьер-лиги. Первый гол стал для Сигурдссона 56-м в карьере в чемпионате Англии, и он опередил Эйдура Гудйонсена, на счету которого 55 точных ударов.

29-летний Сигурдссон перешел в Эвертон летом 2017 года из Суонси Сити за почти 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне он сыграл 28 матчей в чемпионате Англии, в которых забил 11 голов.