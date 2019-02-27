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"Желаю удачи": Швед прокомментировал уход Роджерса из Селтика

"Желаю удачи": Швед прокомментировал уход Роджерса из Селтика
08:33 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Украинец рад за североирландского тренера.

Полузащитник Селтика Марьян Швед, который на правах аренды выступает за Карпаты, прокомментировал назначение Брендона Роджерса главным тренером Лестера. Украинец уже готов к знакомству с новым тренером шотландского клуба.

«Я за него только рад, для него это шаг вперед, Лестер – очень хорошая команда. Буду знакомиться летом с новым тренером, на меня это никак не влияет. Мы уже общались с ним. Он хороший человек, желаю ему удачи в новом клубе», — приводит слова Шведа телеканал Футбол 1.

Новым тренером Селтика вместо ушедшего Брендона Роджерса стал Нил Леннон.

Селтик объявил имя нового главного тренера

Швед был признан лучшим игроком 19-го тура УПЛ после хет-трика в ворота Ворсклы (4:0).

В текущем сезоне Марьян отыграл за Карпаты 19 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 3 голевые передачи.

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ФК Карпаты, Футбол, ФК Селтик, Новости футбола, Марьян Швед.
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