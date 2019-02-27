Черноморец намерен подписать исландского форварда

Новости спорта: Одесский Черноморец хочет усилить свой состав исландским форвардом Арни Вильхьяльмссоном.

Форвард польской Термалики Арни Вильхьяльмссон может продолжить карьеру в Черноморце, сообщает Dynamomania.com. Одесситы готовы арендовать исландского нападающего.

По информации источника, Вильхьяльмссон уже прибыл в Одессу, где проходит медосмотр. В случае его успешного прохождения исландец подпишет контракт с Черноморцем.

24-летний форвард присоединился к Термалике в сентябре прошлого года и с того времени сыграл за польский клуб 8 матчей, забив 4 гола.

Также на счету Вильхьяльмссона один матч за сборную Исландии.

Черноморец после 19 сыгранных туров идет на предпоследнем месте в турнирной таблице УПЛ, опережая Арсенал-Киев на 7 очков.

Следующий матч одесситы проведут 2 марта против Шахтера.