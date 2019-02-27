"Качество нашей игры улучшилось": Сари - о последних неудачах Челси

Новости спорта: Италянский специалист высоко оценивает амбиции лондонцев.

Главный тренер лондонского Челси Маурицио Сарри рассказал, как команда выходит из кризисного положения.

"Сезон мы начали с великолепным настроем, проводили матчи на волне энтузиазма, и это позволяло нам легко исправлять какие-то огрехи в игре. Однако, как это часто бывает у нас начался психоголический спад. Вероятно, Челси устал морально.

Но мы уже выползаем из этой ямы. Сейчас мы, прежде всего, улучшили свою игру в обороне. Мы неплохо обороняемся. Если только не перестаем этого делать, как это было, например, после первого пропущенного гола от Манчестер Сити в Кубке английской Лиги.

Однако, в целом, качество нашей игры в последнее время улучшилось. И, прежде всего, это касается оборонительных действий. Если мы и в дальнейшем продолжим обретать прочность нашей защитной линии, то это благоприятно скажется на общей стабильности нашей игры. Я доволен нынешней командой", - сказал Маурицио Сарри.