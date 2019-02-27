Срна может вернуться в сборную Хорватии

Новости спорта: Обладатель Золотого мяча просит Дарио Срну вернуться в сборную Хорватии.

Бывший капитан сборной Хорватии Дарио Срна может вернуться в национальную команду. Об этом сообщает Sportske Novosti.

О возвращении в национальную сборную бывшего игрока и капитана Шахтера просит обладатель Золотого мяча-2018 Лука Модрич.

У тренера Златко Далича дилемма на позиции правого защитника. Шиме Врсалько, вероятно, будет отсутствовать до конца года после операции на колене. Динамовец Йосип Пиварич также перенес операцию в этом месяце и будет отсутствовать в течении длительного периода времени. Также проблемы со здоровьем имеет Деян Ловрен.

Срна дебютировал за сборную Хорватии в 2002 году. За это время футболист провел 134 матча в составе "шашечных", в которых отметился 22 голами.