Ференцварош Реброва вышел в 1/4 финала Кубка Венгрии

Новости спорта: Команда украинца без особых проблем одолела Кишварду.

По итогам двухматчевого противостояния Ференцварош Сергея Реброва сумел одолеть Кишварду в рамках 1/8 финала Кубка Венгрии.

Ответный поединок между командами закончился со счетом 1:1, но в первой игре команда украинца одержала победу 2:0.

В этом матче принимал участие Игорь Харатин, который провел на поле 53 минуты, а Иван Петряк всю игру просидел на скамье запасных. За Кишварду 90 минут сыграл еще один украинец Богдан Мельник.

Ранее сообщалось, что в Ференцварош может перейти нападающий Шахтера Андрей Борячук, но вскоре главный тренер будапештского клуба опроверг эту информацию.

Кубок Венгрии. 1/8 финала. Ответный матч

Кишварда — Ференцварош 1:1 (1:3 по сумме двух матчей)

Голы: Илич, 67 (п) – Фонтес, 33