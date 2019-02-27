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Сульшер рассказал, почему Фред не получает игровой практики в МЮ

Сульшер рассказал, почему Фред не получает игровой практики в МЮ
11:05 Сегодня Телеграф football24.ua

Новости спорта: Главный тренер Манчестер Юнайтед оценил работу бразильца.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле Гуннар Сульшер рассказал, как развивается бразильский хавбек клуба Фред.

"Что касается Фреда, то вы должны понимать, что ему надо время на адаптацию. Вспомним Хуана Верона, который стал одним из лучших игроков с которым я играл. Аргентинцу также понадобилось время на адаптацию в Манчестер Юнайтед.

Я уверен, что Фред воспользуется своим шансом. Возможно, он получит его в матче против Кристал Пэлас" - сказал Сульшер.

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В текущем сезоне АПЛ Фред провел за МЮ 10 матчей и забил лишь 1 гол.

Напомним, ранее сообщалось, что голкипер МЮ отказался продлевать контракт с клубом.

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Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Фред.
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