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УПЛ отказалась переносить матчи 22-го тура

УПЛ отказалась переносить матчи 22-го тура
11:33 Сегодня Телеграф Террикон

Новости спорта: Дирекция УПЛ утвердила даты и время проведения матчей 22-го тура чемпионата Украины.

Дирекция Премьер-лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 22-го тура чемпионата УПЛ сезона-2018/19.

Лидер чемпионата "Шахтер" встретится с "Зарей" в субботу, 16-го марта. "Динамо" сыграет с "Олимпиком" на день позже - 17-го марта.

Напомним, ранее обсуждалась возможность переноса всего 22-го тура либо матчей базовых команд нашей сборной. С такой инициативой выступил главный тренер "сине-жёлтых" Андрей Шевченко. Дело в том, что уже 22-го марта национальной команде предстоит сыграть в Лиссабоне со сборной Португалии.

Назван лучший футболист 19-го тура УПЛ

16 марта (суббота)

Арсенал-Киев - Ворскла 14:00

Заря - Шахтер 17:00

17 марта (воскресенье)

Черноморец - Александрия 14:00

Десна - Львов 17:00

Карпаты - Мариуполь 17:00

Олимпик - Динамо 19:30

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Все по теме:

Андрей Шевченко, Сборная Украины, ФК Шахтер, ФК Динамо (Киев), УПЛ.
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