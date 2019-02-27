УПЛ отказалась переносить матчи 22-го тура

Новости спорта: Дирекция УПЛ утвердила даты и время проведения матчей 22-го тура чемпионата Украины.

Дирекция Премьер-лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 22-го тура чемпионата УПЛ сезона-2018/19.

Лидер чемпионата "Шахтер" встретится с "Зарей" в субботу, 16-го марта. "Динамо" сыграет с "Олимпиком" на день позже - 17-го марта.

Напомним, ранее обсуждалась возможность переноса всего 22-го тура либо матчей базовых команд нашей сборной. С такой инициативой выступил главный тренер "сине-жёлтых" Андрей Шевченко. Дело в том, что уже 22-го марта национальной команде предстоит сыграть в Лиссабоне со сборной Португалии.

16 марта (суббота)

Арсенал-Киев - Ворскла 14:00

Заря - Шахтер 17:00

17 марта (воскресенье)

Черноморец - Александрия 14:00

Десна - Львов 17:00

Карпаты - Мариуполь 17:00

Олимпик - Динамо 19:30