УПЛ отказалась переносить матчи 22-го тура

Дирекция Премьер-лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 22-го тура чемпионата УПЛ сезона-2018/19.
Лидер чемпионата "Шахтер" встретится с "Зарей" в субботу, 16-го марта. "Динамо" сыграет с "Олимпиком" на день позже - 17-го марта.
Напомним, ранее обсуждалась возможность переноса всего 22-го тура либо матчей базовых команд нашей сборной. С такой инициативой выступил главный тренер "сине-жёлтых" Андрей Шевченко. Дело в том, что уже 22-го марта национальной команде предстоит сыграть в Лиссабоне со сборной Португалии.
16 марта (суббота)
Арсенал-Киев - Ворскла 14:00
Заря - Шахтер 17:00
17 марта (воскресенье)
Черноморец - Александрия 14:00
Десна - Львов 17:00
Карпаты - Мариуполь 17:00
Олимпик - Динамо 19:30