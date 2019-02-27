Сульшер: Ливерпуль не сможет выиграть АПЛ

Новости спорта: Норвежский специалист не верит в возможный успех команды Клоппа.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер считает, что Ливерпулю не по силам стать чемпионом Англии в этом году. Об этом норвежец сказал своим игрокам после нулевой ничьей с красными в прошедшие выходные.

"Уле был очень резок, говоря о Ливерпуле, он явно не верит, что красные смогут превзойти "горожан". Он думает, что у Ливерпуля однообразная команда с нехваткой креативности. И верит, что его команда сильнее", - цитирует источник в МЮ The Sun.

Напомним, после 27 туров Ливерпуль лидирует в АПЛ, на одно очко опережая Сити.

Ранее сообщалось, Сульшер сделал подарок звезде Игры престолов.