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5 марта состоится жеребьевка второго этапа УПЛ

5 марта состоится жеребьевка второго этапа УПЛ
12:53 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Уже на следующей неделе будет сформирован примерный календарь двух "шестерок".

Во вторник, 5 марта в Доме Футбола в 12:00 состоится жеребьевка второго этапа Премьер-Лиги Украины.

По регламенту, команды после 22-х сыгранных туров будут разбить на две подгруппы по шесть команд, исходя из турнирной таблицы.

Первые шесть клубов (с 1-го по 6-е места) будут вести борьбу за чемпионство, а также за еврокубковые места. Вторые шесть клубов (с 7-го по 12-е места) между собой определят одну команду, которая вылетит из УПЛ напрямую, а также две команды, которые сыграют стыковые матчи с представителями Первой Лиги.

УПЛ отказалась переносить матчи 22-го тура

На данный момент сыграно 19 туров. Места в первой шестерке досрочно себе оформили Шахтер и Динамо. Все шансы оказаться в топ-6 потеряли Арсенал-Киев и Черноморец.

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ФК Шахтер, ФК Динамо (Киев), ФК Карпаты, ФК Заря, ФК Черноморец, Футбол, ФК Александрия, УПЛ.
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