5 марта состоится жеребьевка второго этапа УПЛ

Новости спорта: Уже на следующей неделе будет сформирован примерный календарь двух "шестерок".

Во вторник, 5 марта в Доме Футбола в 12:00 состоится жеребьевка второго этапа Премьер-Лиги Украины.

По регламенту, команды после 22-х сыгранных туров будут разбить на две подгруппы по шесть команд, исходя из турнирной таблицы.

Первые шесть клубов (с 1-го по 6-е места) будут вести борьбу за чемпионство, а также за еврокубковые места. Вторые шесть клубов (с 7-го по 12-е места) между собой определят одну команду, которая вылетит из УПЛ напрямую, а также две команды, которые сыграют стыковые матчи с представителями Первой Лиги.

На данный момент сыграно 19 туров. Места в первой шестерке досрочно себе оформили Шахтер и Динамо. Все шансы оказаться в топ-6 потеряли Арсенал-Киев и Черноморец.