Ребров намерен выиграть Кубок Венгрии

Новости спорта: Наставник Ференцвароша недоволен календарем игр своей команды.

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров прокомментировал выход своих подопечных в 1/4 финала Кубка Венгрии. Также он высказал недовольство календарем игр команды.

«Нам было важно пройти дальше, для этого нужно было забивать гол. Мы сделали это, и сопернику нужно было забивать нам четыре. Также было важно провести субботний матч без травм. Так что в целом, я доволен этим матчем. Кубок страны важен для меня», — приводит слова Реброва официальный сайт клуба.

«В то же время, не понимаю, почему мы должны играть через два дня, на третий. Не знаю, как другие команды справляются с этим ритмом», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Ференцварош может перейти нападающий Шахтера Андрей Борячук, но вскоре Ребров опроверг эту информацию.