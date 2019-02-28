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Челси - Динамо: цена билетов на гостевой сектор

Челси - Динамо: цена билетов на гостевой сектор
08:24 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Лондонский Челси выделил билеты на гостевой сектор на первый поединок 1/8 финала Лиги Европы против Динамо, сообщает официальный сайт киевлян.

Стоимость билета для болельщиков столичного клуба, которые заходят посетить матч на Стэмфорд Бридж, составит 25 фунтов, что эквивалентно около 895 гривнам.

Известно, что билеты уже поступили в офис Динамо. Продажа будет происходить в фунтах и их будут продавать не больше, чем по три на руки, к тому же потребуется удостоверение личности на каждый билет.

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К слову, продажа будет происходить непосредственно в Лондоне накануне матча.

Первая игра состоится 7-го марта, а ответный поединок в Киеве — 14-го марта.

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ФК Динамо (Киев), Лига Европы, ФК Челси, Футбол, Новости футбола, ЛЕ, Челси - Динамо.
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