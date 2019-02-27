Реал всерьез намерен подписать Азара

Новости спорта: "Королевский клуб" расставил трансферные приоритеты.

Мадридский Реал всерьез нацелился на подписание вингера Челси Эдена Азара, сообщает Evening Standard.

По информации издания, бельгиец стал главной целью Реала во время летнего трансферного окна. Мадридский клуб даже отказался от идеи покупки Килиана Мбаппе или Неймара.

Отмечается, что руководство "сливочных" сделает летом все возможное, чтобы оформить трансфер Азара, у которого останется только один год контракта с "пенсионерами".

Сам Азар неоднократно заявлял, что мечтает играть в Реале. Недавно он рассказал, что вскоре публично расскажет о решении относительно своего будущего. Однако планы бельгийца могут нарушиться из-за трансферного бана Челси.