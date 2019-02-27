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Среда, 27.02.2019
Реал - Барселона: где и когда смотреть полуфинал Кубка Испании 27.02.2019
Реал - Барселона: где и когда смотреть матч
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Реал - Барселона: анонс матча (Видео)

Реал - Барселона: анонс матча (Видео)
16:28 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Видео-анонс предстоящего Эль-Классико на "Сантьяго Бернабеу".

Сегодня, 27 февраля состоится ответный поединок полуфинальной пары Кубка Испании между Реалом и Барселоной.

Представляем видео-анонс предстоящего матча на Сантьяго Бернабеу.

Реал всерьез намерен подписать Азара

"Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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