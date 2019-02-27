Защитник Динамо Миколенко: Никакой боязни Челси нет

Новости спорта: 19-летний защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко поделился ожиданиями от противостояния с лондонским "Челси" в 1/8 финала Лиги Европы.

— Перед матчем с "Зарей" вы узнали будущего соперника по Лиге Европы. Как команда и партнеры отреагировали на лондонский "Челси"?

— Многие рады, что нам предстоит сыграть с таким сильным и именитым соперником, как "Челси". Будет возможность проверить себя на таком уровне, сыграть против топ-клуба. Но никакой боязни нет, мы будем настраиваться на борьбу в двух матчах.

— Что сказал команде после жеребьевки Александр Хацкевич?

— Конкретного обсуждения с тренерским штабом жребия в лице "Челси" еще не было. Пока что мы ознакомились с реакцией тренера на соперника только то, что он сказал в прессе.

— Есть команды, которые тебе особенно импонируют в чемпионате Англии?

— Наверное, отмечу лидеров нынешнего сезона – "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

— На днях еще состоялась жеребьевка чемпионата мира U-20, в котором примет участие сборная Украины. Как отреагировал на предстоящих соперников – сборные Катара, Нигерии и США?

— Это чемпионат мира, поэтому проходных соперников там быть не может. Соперники интересные, поэтому нас ждут хорошие матчи. Но мы тоже не поедем на чемпионат мира как на экскурсию. Будем бороться для начала за выход из группы.

Матчи "Динамо" с "Челси" состоятся 7-го и 14-го марта.