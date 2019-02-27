Скачать
Среда, 27.02.2019
Реал 0:3 Барселона: события матча
Реал 0:3 Барселона: события матча
Роналду получил травму
Роналду получил травму
Порошенко поздравил украинских паралимпийцев с победой на ЧМ-2019
Порошенко поздравил украинских паралимпийцев с победой на ЧМ-2019
Рома опять нацелилась на Малиновского
Рома опять нацелилась на Малиновского

Альбасете обжалует желтую карточку Зозули (Видео)

Альбасете обжалует желтую карточку Зозули (Видео)
21:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта: Руководство испанского футбольного клуба “Альбасете” решило подать апелляцию на желтую карточку, которую Роман Зозуля получил в матче против “Овьедо”.

В поединке 27 тура испанской Сегунды, в котором “Альбасете” сыграл вничью с “Овьедо” (0:0), Роман Зозуля получил желтую карточку. Об этом сообщает Zbirna.com со ссылкой на AS.

Эта желтая карточка стала для украинского нападающего пятою в нынешнем сезоне. Таким образом, на игру 28 тура с “Кадисом”, которая состоится 2 марта, Зозуля имеет автоматическую дисквалификацию. Впрочем, руководство “Альбасете” намерено подать апелляцию на это наказание. По их мнению, со стороны Зозули преднамеренной игры рукой не было.

Динамо готовит громкий трансфер

Видео эпизода с участием Зозули:

Отмечается, что клуб “Альбасете”, ведущий реальную борьбу за попадание по итогам сезона в Примеру, на встречу с “Кадисом” уже имеет двух дисквалифицированных: защитника Сантьяго Джентилетти и нападающего Хавьера Акунью.

Сейчас испанская команда Зозули занимает второе место в турнирной таблице Сегунды и отстает от “Осасуны” всего на один пункт.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Видео, Новости футбола, Роман 3озуля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ломаченко обещает показать качественный бокс в Лос-Анджелесе
02 Беллью дал прогноз на бой Усик - Поветкин
03 Динамо готовит громкий трансфер
04 Усик начал свой путь в хэвивейт
05 Башир рассказал, за счет чего Усик станет чемпионом мира в супертяжелом весе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь