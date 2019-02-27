Альбасете обжалует желтую карточку Зозули (Видео)

Новости спорта: Руководство испанского футбольного клуба “Альбасете” решило подать апелляцию на желтую карточку, которую Роман Зозуля получил в матче против “Овьедо”.

В поединке 27 тура испанской Сегунды, в котором “Альбасете” сыграл вничью с “Овьедо” (0:0), Роман Зозуля получил желтую карточку. Об этом сообщает Zbirna.com со ссылкой на AS.

Эта желтая карточка стала для украинского нападающего пятою в нынешнем сезоне. Таким образом, на игру 28 тура с “Кадисом”, которая состоится 2 марта, Зозуля имеет автоматическую дисквалификацию. Впрочем, руководство “Альбасете” намерено подать апелляцию на это наказание. По их мнению, со стороны Зозули преднамеренной игры рукой не было.

Видео эпизода с участием Зозули:

Отмечается, что клуб “Альбасете”, ведущий реальную борьбу за попадание по итогам сезона в Примеру, на встречу с “Кадисом” уже имеет двух дисквалифицированных: защитника Сантьяго Джентилетти и нападающего Хавьера Акунью.

Сейчас испанская команда Зозули занимает второе место в турнирной таблице Сегунды и отстает от “Осасуны” всего на один пункт.