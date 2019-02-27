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Украинец Петряк стал лучшим футболистом тура в Венгрии

Украинец Петряк стал лучшим футболистом тура в Венгрии
19:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФФУ

Новости спорта: Полузащитник сборной Украины по футболу Иван Петряк стал самым полезным игроком минувшего тура чемпионата Венгрии.

В матче с “Академией Пушкаша” украинский хавбек “Ференцвароша” Иван Петряк забил 1 мяч и заработал пенальти. Рейтинг эффективности его игры по оценкам InStat Index составил 371 балл. Об этом сообщает Zbirna.com.

Также в этом поединке украинец нанес 4 удара по воротам, сделал 5 острых передач, 5 обводок, выиграл 10 единоборств и в сумме выполнил 90 ТТД с браком в 27%.

Отмечается, что в нынешнем чемпионате Венгрии среди всех футболистов Петряк занимает 10 место по удачным обводкам, 9 место по ударам и 7 место по голевым моментам.

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Вчера “Ференцварош” проводил кубковый поединок и вышел в 1/4 финала розыгрыша турнира, но полузащитник сборной Украины участия в этой игре не принимал - Сергей Ребров предоставил ему отдых, ведь уже 2 марта в Будапешт приедет ДВТК.

На следующей неделе главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко должен назвать фамилии легионеров, которые будут вызваны в сборную на первые матчи отборочного турнира Евро-2020.

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Футбол, ФК Ференцварош, Новости футбола, Иван Петряк.
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