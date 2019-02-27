Директор черниговской Юности требует у Динамо почти €300 тысяч за трансфер Ярмоленко

Новости спорта: Директор детско-юношеской школы Юность отправил письмо президенту Динамо с просьбой выплатить платеж солидарности за переход Андрея Ярмоленко в Боруссию Дортмунд.

Директор черниговской СДЮШОР Юность Геннадий Прокопович отправил письмо президенту Динамо Игорю Суркису, требуя выплатить платеж солидарности за трансфер Андрея Ярмоленко в Боруссию Дортмунд.

Отмечается, что Динамо должно выплатить платеж солидарности в размере 286 472,6 евро. В свою очередь киевляне уже отправили 150 тысяч евро. Правда, не СДЮШОР Юность, а на счет общественной организации "Черниговского областного футбольного клуба Юность", которая была создана лишь в 2015 году.

Так как Ярмоленко никогда не играл за недавно созданную Юность и она не является преемницей СДЮШОР Юность, то, по словам, Прокоповича, данная выплата незаконна.

Напомним, что Ярмоленко перебрался в Боруссию из Динамо летом 2017 года за 25 миллионов евро.