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Директор черниговской Юности требует у Динамо почти €300 тысяч за трансфер Ярмоленко

Директор черниговской Юности требует у Динамо почти €300 тысяч за трансфер Ярмоленко
19:39 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Директор детско-юношеской школы Юность отправил письмо президенту Динамо с просьбой выплатить платеж солидарности за переход Андрея Ярмоленко в Боруссию Дортмунд.

Директор черниговской СДЮШОР Юность Геннадий Прокопович отправил письмо президенту Динамо Игорю Суркису, требуя выплатить платеж солидарности за трансфер Андрея Ярмоленко в Боруссию Дортмунд.

Отмечается, что Динамо должно выплатить платеж солидарности в размере 286 472,6 евро. В свою очередь киевляне уже отправили 150 тысяч евро. Правда, не СДЮШОР Юность, а на счет общественной организации "Черниговского областного футбольного клуба Юность", которая была создана лишь в 2015 году.

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Так как Ярмоленко никогда не играл за недавно созданную Юность и она не является преемницей СДЮШОР Юность, то, по словам, Прокоповича, данная выплата незаконна.

Напомним, что Ярмоленко перебрался в Боруссию из Динамо летом 2017 года за 25 миллионов евро.

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ФК Боруссия Д, Футбол, Андрей Ярмоленко, Новости футбола.
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