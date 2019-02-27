Роналду получил травму

Новости спорта: Криштиану Роналду пройдет медобследование в связи с травмой голеностопа

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду получил повреждение голеностопа во время матча 25-го тура итальянской Серии А с "Болоньей" (1:0).

Как сообщает пресс-служба туринского клуба, на тренировке "Ювентуса", которая прошла сегодня, 27 февраля, Роналду занимался по индивидуальной программе, как и полузащитник Дуглас Коста. Завтра португальский форвард пройдёт медицинское обследование в связи с травмой.

В воскресенье, 3 марта, туринский "Ювентус" сыграет на выезде с "Наполи" в матче 26-го тура чемпионата Италии. "Ювентус" набрал 69 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Серии А. Роналду в нынешнем сезоне принял участие в 25 матчах за туринский клуб в Серии А, забил 19 голов и отдал 10 результативных передач.