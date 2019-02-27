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Среда, 27.02.2019
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Реал 0:3 Барселона: события матча

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Реал 0:3 Барселона: события матча
21:39 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: 27 февраля Реал примет Барселону в рамках Кубка Испании по футболу.

Сегодня, 27 февраля, в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" Реал и Барселона проведут решающий матч за выход в финал Кубка Испании-2019. Рассудит встречу рефери Хосе Санчес Мартинес, а стартовый свисток поединка прозвучит в 22:00 по киевскому времени. "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В первом полуфинальном матче на "Камп Ноу" Реал и Барселона сыграли 1:1. Теперь Сливочным для прохода в следующую стадию достаточно не пропустить.

Реал 0:3 Барселона

Голы: Суарес 50', 69', 73' (с пенальти)

Предупреждения: Васкес 58', Каземиро 72' - Бускетс 65', Семеду 81'

Матч окончен!

2 минуты добавлено к матчу.

86' - Тер Штеген поймал мяч после прострела с правого фланга.

86' - Замена у Барселоны: Артур меняет Бускетса.

85' - Асенсио пробил с острого угла - выше ворот.

81' - Замена у Реала: Асенсио меняет Винисиуса.

81' - Семеду нарушил правила

75' - Замена у Барселоны: Видаль меняет Суареса.

75' - Замена у Барселоны: Коутиньо меняет Дембеле.

75' - Замена у Реала: Вальверде меняет Каземиро.

73' - Гол! Суарес делает хэт-трик с "точки".

72' - Пенальти! Каземиро сбил Суареса в своей штрафной.

69' - Гол! Суарес замкнул прострел Дембеле с правого фланга.

68' - Замена у Реала: Бэйл меняет Васкеса.

68' - Опасно! Винисиус на замахе уложил Пике и пробил с метров 7-и - рядом со штангой.

67' - Карвахаль пробил с острого угла - Тер Штеген поймал мяч.

65' - Бускетс нарушил правила в центре поля - предупреждение.

62' - Опасно! Регилон пробивает головой после подачи Винисиуса - Тер Штеген блестяще спасает свои ворота.

58' - Васкес нарушил правила - предупреждение.

55' - Каземиро пробил головой после подачи Крооса со штрафного - мимо.

53' - Кроос пробил издали - мимо ворот.

50' - Гол! Забивает Суарес. Уругваец вкасание пробил после прострела Дембеле.

50' - Пике пробил головой после подачи Месси со штрафного - выше ворот.

48' - Опасно! Рамос пробил головой после подачи Крооса со штрафного - выше ворот.

46' - Никто из партнеров не откликнулся на прострел Бензема с левого фланга.

Начался второй тайм.

Первый тайм окончен. Перерыв.

1 минута добавлена к 1-му тайму.

45' - Васкес лежит на газоне после столкновения с Ракитичем.

41' - Семеду заблокировал удар Винисиуса с метров 10-и.

38' - Опасно! Винисиус пробил с метров 8-и вкасание после прострела Регилона.

37' - Опасно! Удар Винисисуса с близкой дистанции заблокировали, затем мяч оказался у Бензема, который из убойной позиции пробил в тер Штегена.

35' - С забросом Ракитича справился Навас.

33' - Серхи Роберто нарушил правила в атаке.

31' - Навас поймал мяч после прострела Суареса с правого фланга.

30' - Месси заработал угловой.

26' - Заброс Ракитича на Месси не прошел.

23' - Опасно! Мяч после серии рикошетов оказался у Лукаса Васкеса, который от удивления не попал как следует по мячу.

20' - Суарес сбил Крооса в центре поля - штрафной для Реала.

19' - Опасно! Винисиус пробил из пределов штрафной - выше ворот.

16' - Васкес врезался в Пике в центре поля - без нарушения правил.

14' - Винисиус упал в чужой штрафной - арбитр молчит.

12' - Реал заработал спорный угловой.

10' - Ракитич жестко нарушил правила в центре поля - пока без предупреждения от рефери.

8' - Суарес исполнил скидку на партнера после навеса с левого фланга - защитник Реала вынес мяч на угловой.

7' - Прострел Карвахаля с правого фланга заблокирован.

5' - Васкес пошел в обыгрыш на троих и потерял мяч.

2' - На Винисиусе фолят в центре, но мяч остается у игроков Реала.

Матч начался!

Лукас Васкес похоже в ударе:

Команды уже вовсю разминаются:

Сегодня Лионель Месси проведет свой юбилейный Эль-Класико:

Незадолго до начала матча стали известны стартовые составы команд.

"Реал": Кейлор Навас, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Регилон, Модрич, Каземиро, Кроос, Винисиус, Лукас Васкес, Бензема.

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Ленгле, Жорди Альба, Бускетс, Ракитич, Серхи Роберто, Дембеле, Суарес, Месси.

Напомним, в финале Кубка Испании победитель этого противостояния встретится с победителем "дуэли" Бетис - Валенсия.

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