Реал 0:3 Барселона: события матча

Сегодня, 27 февраля, в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" Реал и Барселона проведут решающий матч за выход в финал Кубка Испании-2019. Рассудит встречу рефери Хосе Санчес Мартинес, а стартовый свисток поединка прозвучит в 22:00 по киевскому времени. "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
В первом полуфинальном матче на "Камп Ноу" Реал и Барселона сыграли 1:1. Теперь Сливочным для прохода в следующую стадию достаточно не пропустить.
Реал 0:3 Барселона
Голы: Суарес 50', 69', 73' (с пенальти)
Предупреждения: Васкес 58', Каземиро 72' - Бускетс 65', Семеду 81'
Матч окончен!
2 минуты добавлено к матчу.
86' - Тер Штеген поймал мяч после прострела с правого фланга.
86' - Замена у Барселоны: Артур меняет Бускетса.
85' - Асенсио пробил с острого угла - выше ворот.
81' - Замена у Реала: Асенсио меняет Винисиуса.
81' - Семеду нарушил правила
75' - Замена у Барселоны: Видаль меняет Суареса.
75' - Замена у Барселоны: Коутиньо меняет Дембеле.
75' - Замена у Реала: Вальверде меняет Каземиро.
73' - Гол! Суарес делает хэт-трик с "точки".
72' - Пенальти! Каземиро сбил Суареса в своей штрафной.
69' - Гол! Суарес замкнул прострел Дембеле с правого фланга.
68' - Замена у Реала: Бэйл меняет Васкеса.
68' - Опасно! Винисиус на замахе уложил Пике и пробил с метров 7-и - рядом со штангой.
67' - Карвахаль пробил с острого угла - Тер Штеген поймал мяч.
65' - Бускетс нарушил правила в центре поля - предупреждение.
62' - Опасно! Регилон пробивает головой после подачи Винисиуса - Тер Штеген блестяще спасает свои ворота.
58' - Васкес нарушил правила - предупреждение.
55' - Каземиро пробил головой после подачи Крооса со штрафного - мимо.
53' - Кроос пробил издали - мимо ворот.
50' - Гол! Забивает Суарес. Уругваец вкасание пробил после прострела Дембеле.
50' - Пике пробил головой после подачи Месси со штрафного - выше ворот.
48' - Опасно! Рамос пробил головой после подачи Крооса со штрафного - выше ворот.
46' - Никто из партнеров не откликнулся на прострел Бензема с левого фланга.
Начался второй тайм.
Первый тайм окончен. Перерыв.
1 минута добавлена к 1-му тайму.
45' - Васкес лежит на газоне после столкновения с Ракитичем.
41' - Семеду заблокировал удар Винисиуса с метров 10-и.
38' - Опасно! Винисиус пробил с метров 8-и вкасание после прострела Регилона.
37' - Опасно! Удар Винисисуса с близкой дистанции заблокировали, затем мяч оказался у Бензема, который из убойной позиции пробил в тер Штегена.
35' - С забросом Ракитича справился Навас.
33' - Серхи Роберто нарушил правила в атаке.
31' - Навас поймал мяч после прострела Суареса с правого фланга.
30' - Месси заработал угловой.
26' - Заброс Ракитича на Месси не прошел.
23' - Опасно! Мяч после серии рикошетов оказался у Лукаса Васкеса, который от удивления не попал как следует по мячу.
20' - Суарес сбил Крооса в центре поля - штрафной для Реала.
19' - Опасно! Винисиус пробил из пределов штрафной - выше ворот.
16' - Васкес врезался в Пике в центре поля - без нарушения правил.
14' - Винисиус упал в чужой штрафной - арбитр молчит.
12' - Реал заработал спорный угловой.
10' - Ракитич жестко нарушил правила в центре поля - пока без предупреждения от рефери.
8' - Суарес исполнил скидку на партнера после навеса с левого фланга - защитник Реала вынес мяч на угловой.
7' - Прострел Карвахаля с правого фланга заблокирован.
5' - Васкес пошел в обыгрыш на троих и потерял мяч.
2' - На Винисиусе фолят в центре, но мяч остается у игроков Реала.
Матч начался!
Лукас Васкес похоже в ударе:
@Lucasvazquez91 #RMClasico pic.twitter.com/a9MxgdQXdg
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 27 февраля 2019 г.
Команды уже вовсю разминаются:
#RMClasico pic.twitter.com/8QFnJVixe1
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 27 февраля 2019 г.
Сегодня Лионель Месси проведет свой юбилейный Эль-Класико:
#Messi is appearing in #ElClásico number 40!
Which was the most memorable for you? pic.twitter.com/pxVPD3Sz5e
— FC Barcelona (@FCBarcelona) 27 февраля 2019 г.
Незадолго до начала матча стали известны стартовые составы команд.
"Реал": Кейлор Навас, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Регилон, Модрич, Каземиро, Кроос, Винисиус, Лукас Васкес, Бензема.
¡Nuestro once inicial para el #RMClasico! ¡Vamos! #HalaMadrid
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 27 февраля 2019 г.
"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Ленгле, Жорди Альба, Бускетс, Ракитич, Серхи Роберто, Дембеле, Суарес, Месси.
Barça XI
#ElClásico
#CopaBarça pic.twitter.com/8oUdCe1bEl
— FC Barcelona (@FCBarcelona) 27 февраля 2019 г.
Напомним, в финале Кубка Испании победитель этого противостояния встретится с победителем "дуэли" Бетис - Валенсия.