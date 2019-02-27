Барселона разгромила Реал на Сантьяго Бернабеу

Новости спорта: В Мадриде завершилась ответная игра 1/2 финала Кубка Испании Реал - Барселона.

В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании "Реал" принимал "Барселону". Встреча команд состоялась на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде и завершилась со счётом 3:0 в пользу каталонской команды.

Реал 0:3 Барселона

Голы: Суарес 50', Варан 69' (АГ), Суарес 73' (с пенальти)

Предупреждения: Васкес 58', Каземиро 72' - Бускетс 65', Семеду 81'

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес отправил первый мяч в ворота "Реала" на 50-й минуте встречи. На 69-й минуте защитник мадридской команды Рафаэль Варан забил гол в собственные ворота. Через 4 минуты главный арбитр встречи Хосе Санчес Мартинес назначил пенальти в ворота "сливочных", который успешно реализовал Суарес.

Первый матч завершился со счётом 1:1. Таким образом, "Барселона" вышла в финал Кубка Испании, где встретится с победителем противостояния "Валенсия" — "Бетис". "Реал" завершил выступление в турнире.